La campagne électorale, jour 23

Au lendemain du premier débat en français, les échanges seront-ils plus corsés entre les chefs politiques ? Il faut dire que les débats des prochains jours sont amenés à changer les intentions de vote, pour l’instant stables.

En attendant, Andrew Scheer fera campagne au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, et que Jagmeet Singh à Toronto. Elizabeth May, pour sa part, participera en soirée à un débat sur l’environnement avec d’autres candidats de sa circonscription, en Colombie-Britannique. Les activités de Justin Trudeau n'ont pas été indiquées.