Dans le rétroviseur

C’est le 150e anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, libérateur de l’Inde en 1947. Des hommages se déroulent un peu partout dans le monde, de Londres à Melbourne. Les Nations unies ont planté 150 arbres en son honneur sur le toit de leur siège social à New York.

L’Inde va évidemment se retrouver au centre des commémorations. Les archives nationales ont récemment retrouvé et diffusé des photos et des films inédits montrant le héros national. Le 2 octobre est d’ailleurs un jour férié dans le pays en plus d’être un dry day, une journée sans vente d’alcool.

Gandhi était un partisan actif de la non-violence et une marche pour la paix s’amorce à New Delhi et va s’étendre sur un an. Comme Gandhi était aussi défenseur de la propreté et du respect de l’environnement, son pays lance cette semaine une vaste campagne contre le plastique à usage unique. Environ 4000 villes et 600 000 villages vont en profiter pour organiser une grande corvée de ramassage de déchets en plastique.