Frank Zampino évite son procès

Accusé de fraude et de complot dans une affaire de système allégué de partage de contrats municipaux, Frank Zampino a échappé à son procès. Une juge de la Cour du Québec a ordonné lundi l’arrêt des procédures intentées contre lui. Elle a conclu que l’écoute électronique dont il avait fait l’objet avait contrevenu à la Charte canadienne des droits et libertés.

Alors qu’ils enquêtaient sur le dossier Fronde, portant sur les compteurs d’eau, en 2015, les policiers de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) ont épié des conversations téléphoniques de plusieurs individus, dont Frank Zampino, ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Or, plusieurs de ces communications interceptées impliquaient l’ancien élu et son avocate. À cette époque, Frank Zampino était en pleine préparation de son procès dans un autre dossier, celui du Faubourg Contrecoeur.

Dans sa décision rendue lundi, la juge Joëlle Roy estime que les droits constitutionnels de Frank Zampino ont été bafoués. « Les violations s’avèrent nombreuses et graves », écrit-elle.

Les policiers avaient pourtant obtenu une autorisation d’un juge pour procéder à cette écoute, mais le mandat ne protégeait pas suffisamment les droits de Frank Zampino, a conclu la juge. Ainsi, souligne-t-elle, les policiers n’ont pas mis en place des mesures simples pour éviter de capter des échanges entre l’ancien élu et son avocate, dont ils connaissaient pourtant le nom.

Les violations s’avèrent graves, l’écho de la réparation se doit d’être en conséquence

Dans le mandat octroyé par le juge autorisateur, il était précisé que si un avocat était partie prenant d’une conversation téléphonique, l’écoute serait interrompue, mais que l’enregistrement pourrait continuer et serait mis sous scellé par la Sûreté du Québec. Le juge aurait alors à déterminer quelles conversations, ou parties de conversation, étaient privilégiées. Les conversations jugées non privilégiées pourraient alors être remises aux policiers.

La juge Roy est d’avis que les conversations auraient dû être bloquées dès le départ, et non enregistrées et mises sous scellé. « Il était facile de le faire et ainsi protéger le secret professionnel, comme le Code criminel et l’état du droit l’exigent », indique-t-elle.

Le fait que le juge autorisateur détermine lui-même ce qui constitue une communication privilégiée soulève des questions puisqu’il ne connaît pas tous les faits du dossier. « Ce qui est transmis aux policiers, après examen, peut devenir une mine de renseignements pour ces derniers, qui, eux, maîtrisent la preuve et sont en mesure d’effectuer des liens avec des éléments anodins pour le juge autorisateur. »

« Les violations s’avèrent graves, l’écho de la réparation se doit d’être en conséquence », a statué la juge, qui a déclaré invalide le mandat d’écoute électronique et ordonné l’arrêt des procédures contre Frank Zampino ainsi que la destruction des 39 conversations interceptées.

L’avocate de Frank Zampino, Isabel Schurman, s’est réjouie du jugement. « C’est une décision qui reconnaît l’importance du privilège avocat-client et c’est d’une importance capitale. Nous sommes ravis de voir que le tribunal a reconnu ça », a-t-elle commenté.

De son côté, le procureur de la Couronne, Me Julien Tardif, a reconnu que le jugement était « très sévère à l’égard de l’ensemble des intervenants impliqués dans le dossier, ce qui inclut notamment la Couronne, mais aussi les policiers et le juge autorisateur ».

L’UPAC sous pression

Professeure à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, Martine Valois se demande s’il n’y a pas un lien à faire entre la violation des droits constitutionnels et les pressions subies par l’UPAC pour obtenir des résultats et des condamnations. « Cela a peut-être amené certaines dérives au niveau des enquêtes. C’est malheureux », dit-elle. « Ça n’a rien pour renforcer la confiance du public, qui va se dire qu’on protège les criminels et que la commission Charbonneau n’a rien donné, car ces gens-là s’en tirent. On n’a pas laissé l’UPAC faire son travail dans la sérénité. C’est problématique. »

En juin dernier, Frank Zampino avait tenté en vain d’obtenir l’arrêt des procédures. Il invoquait alors les préjudices causés par les délais avant sa mise en accusation, qu’il jugeait abusifs. Sa requête avait toutefois été rejetée par la juge Roy.

Dans un autre dossier, celui du Faubourg Contrecoeur, Frank Zampino faisait face à des accusations de fraude, d’abus de confiance et de complot, mais il a été acquitté en mai 2018, tout comme ses coaccusés.

Les parties reviendront en cour le 7 octobre prochain. Le sort des autres accusés dans cette affaire, l’ex-fonctionnaire Robert Marcil, de même que quatre cadres de firmes de génie-conseil, soit Bernard Poulin et Dany Moreau (SM), Kazimierz Olechnowicz et Normand Brousseau (HBA Teknika), reste à déterminer.

Avec La Presse canadienne