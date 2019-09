Quoi surveiller aujourd'hui?

Enquête préliminaire au procès d’Éric Salvail

L’ancien animateur et producteur subira son enquête préliminaire. Les procédures débuteront lundi et se poursuivront jusqu’au 2 octobre. Éric Salvail fait face à des accusations d’agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration.

Les événements concernés seraient survenus en 1993.