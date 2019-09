Quoi retenir de la fin de semaine?

Déficit, étudiants et corridor énergétique

Dimanche, les libéraux ont dévoilé l’ensemble de leurs promesses électorales. Samedi, ils ont courtisé les étudiants en annonçant des mesures ayant pour but de rendre les études supérieures plus abordables. Plusieurs d’entre elles ne toucheraient pas le Québec, qui a son propre programme de prêts et bourses. Si les promesses libérales ne sont pas toutes chiffrées, la plateforme révèle qu’un second mandat de quatre ans à Justin Trudeau laisserait un déficit budgétaire de 21 milliards de dollars.

Au lendemain d’une mobilisation sans précédent dans les rues pour demander des actions concrètes afin de freiner le changement climatique, Andrew Scheer a de nouveau mis en avant samedi sa promesse d’un corridor énergétique pancanadien. Depuis Edmonton, en Alberta, le chef conservateur a argué que même les Québécois y trouveraient leur compte, puisque sa promesse pourrait également servir à transporter de l’électricité, en plus du pétrole et du gaz naturel. Il a également annoncé qu’il remettrait au goût du jour les nominations partisanes au Sénat s’il était élu.

Le Bloc québécois a quant à lui annoncé samedi qu’il allait exiger un équivalent québécois du CRTC pour gérer les télécommunications et la radiodiffusion de façon indépendante. Le lendemain, le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, était à Rimouski, où il a présenté plusieurs propositions pour soutenir l’économie des régions, notamment en augmentant le pouvoir d’achat des aînés.

À Victoria, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a promis samedi de baisser les coûts des traversiers en Colombie-Britannique.