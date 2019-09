8 Montréal, 25 septembre | Vladimir Aurore, alias 7Starr, est un danseur de krump. De quoi? «La première fois qu’on voit du krump, on est confus. Ç’a l’air d’un paquet de mouvements qui part de gauche à droite. Si on accroche sur ce qu’il y a de vrai, d’authentique, de raw, et qu’on continue à regarder, on peut voir le langage derrière, les bases et les codes. Quand on expérimente, c’est mieux: c’est très libérateur», a confié le danseur. Marie-France Coallier Le Devoir