Quoi surveiller cette fin de semaine?

L’anniversaire du jour : Hong Kong

Ce samedi est spécial à Hong Kong, qui célèbre le 5e anniversaire de la «révolte des parapluies». En 2014, les manifestants avaient occupé et paralysé pendant 79 jours des rues du centre-ville, dans un mouvement pour l’essentiel pacifique.

Cinq ans plus tard, le mouvement prodémocratie lancé en juin — et quelque peu plus mouvementé — se poursuit à Hong Kong. Dimanche, une manifestation à l’appel de groupes de la société civile doit se tenir en soutien au mouvement prodémocratie.