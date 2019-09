Sous les projecteurs : Montréal, le climat, le monde

Dire que cette journée était attendue serait manquer de vocabulaire. C’est aujourd’hui qu’a lieu, partout dans le monde, la grève mondiale pour le climat — grand cri de colère et de solidarité devant l’inaction des États pour juguler la crise climatique. Montréal, surtout, sera au coeur de l’action: des milliers et des milliers de personnes, dont Greta Thunberg, sont attendues à la grande manifestation, qui s’annonce déjà historique.

En plus de la jeune activiste suédoise, trois chefs politiques seront présents: Justin Trudeau, Elizabeth May et Yves-François Blanchet. Toute la ville sera pour ainsi dire sur pause à partir de 12 h, heure du rassemblement devant la statue de George-Étienne Cartier, au parc du Mont-Royal. Attention dans les transports en commun: il y aura un monde fou, puisqu’ils seront gratuits.