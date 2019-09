Le producteur du marathon de Montréal démissionne

Le producteur et directeur de course du Marathon international de Montréal a remis sa démission, mercredi, a annoncé le groupe Ironman. Dominic Piché cesse également d’occuper ses fonctions pour les événements IRONMAN, IRONMAN 70.3 et IRONMAN 5i50 Mont-Tremblant.

Dans une lettre adressée au président du groupe Ironman, Andrew Messick, M. Piché évoque que ce sont les problèmes de logistique et le décès d’un coureur au marathon de Montréal qui l’a amené à prendre cette décision. « Les événements malheureux du week-end dernier lors du marathon, dont j’ai assumé publiquement la responsabilité pleine et entière comme il se doit en de telles circonstances, m’ont amené à prendre cette décision difficile », a-t-il écrit.

M. Piché remercie également ses collègues avec lesquels il a collaboré au cours des dernières années. « J’ai eu l’honneur et le plaisir de côtoyer des gens, des équipes et des athlètes extraordinaires sans lesquels il aurait été impossible de relever ces gigantesques défis », souligne-t-il. Il ajoute qu’il restera disponible afin d’assurer une transition pour la gestion des événements futurs.

Le groupe Ironman a quant à lui déclaré que ses décisions relatives à la direction des événements seront annoncées prochainement.