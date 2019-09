Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Envie de vivre l’expérience des vendanges ? Plusieurs vignobles québécois vous accueillent dans leurs champs afin que vous les aidiez à la tâche, le tout dans une ambiance de fête.





Domaine du Ridge

Le Domaine du Ridge offre le forfait Vigneron d’un jour afin de vous familiariser avec l’expérience des vendanges. Comme le veut la tradition, les femmes seront invitées à fouler les raisins de leurs pieds après la récolte.

205, chemin Ridge, Saint-Armand

domaineduridge.com

Les samedis 28 septembre et 5 octobre



Vignoble Rivière du Chêne

L’expérience des vendanges est proposée gratuitement au Vignoble Rivière du Chêne, mais il faut réserver sa place et être prêt à récolter des raisins pendant environ cinq heures. Le dîner et un verre de vin sont offerts.

807, ch. de la Rivière Nord, Saint-Eustache

vignobleriviereduchene.ca

Les 28 et 29 septembre, et les 5, 6, 12, 13

et 14 octobre



Isle de Bacchus

L’équipe du vignoble de l’île d’Orléans accueille chaque année les gens intéressés par l’expérience des vendanges et les guide tout au long de la journée. Visite du vignoble, dégustations et vins (offerts au même prix que pour les employés) sont proposés aux vendangeurs.

1335, chemin Royal, Saint-Pierre

Jusqu’à la mi-octobre



Vignoble Domaine Bresee

Le Vignoble Domaine Bresce propose une expérience viticole qui débute avec la cueillette des raisins et se termine avec une soirée festive comprenant souper, musique et feu de camp.

303, rue Draper Hill, Sutton

vignobledomainebresee.com

Les samedis 28 septembre et 5 octobre



Vignoble de la Bauge

En compagnie du vigneron Simon Naud, vous apprendrez comment se passent les vendanges, de la récolte au pressage du raisin. Le dîner est compris et vous repartirez avec une bouteille de votre choix parmi les vins de la série Saveur.

155, avenue des Érables, Brigham

Le 29 septembre