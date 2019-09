UPA: des engagements plutôt que des promesses

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

« L’agriculture n’est pas le principal enjeu électoral, donc rares sont les promesses qui nous sont faites », fait remarquer le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA). Promesses ou non, qu’est-ce que le secteur agricole devrait retenir des quatre années au pouvoir de Justin Trudeau et quels sont ses champs prioritaires à venir, peu importe les résultats du prochain scrutin fédéral ?



Le bilan du mandat de quatre ans du premier ministre fédéral a été largement teinté par l’arrivée de Donald Trump à la présidence américaine, qui a ébranlé le commerce international et donc le Canada, un pays exportateur.

Deux grosses briques sont en effet tombées sur le gouvernement fédéral, soit le retrait des États-Unis du Partenariat transpacifique (PTP) et l’obligation de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). « Je dois dire que, dans l’ensemble, il a réussi à s’en sortir quand même relativement bien », soutient Marcel Groleau, de l’UPA.

Il nuance cependant son propos en précisant que les concessions que le Canada a dû faire dans le cadre de ces deux accords ont eu des répercussions négatives sur les producteurs de lait, de volaille et d’œufs du Canada. « Toutefois, il s’est engagé à leur verser une compensation importante en contrepartie », souligne-t-il.

Justin Trudeau et son équipe ont en effet annoncé une aide de 1,75 milliard aux producteurs de lait pour réduire l’effet des accords avec l’Europe et les pays de l’Asie-Pacifique.

« Le bilan sera seulement complet quand le nouvel Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), qui remplace l’ALENA, sera ratifié et que les annonces de compensations pour les producteurs de lait, de volaille et d’œufs seront officielles », ajoute-t-il.

Parmi les autres bons coups, l’UPA salue la venue de la première femme à la tête du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, qui vient de surcroît du Québec. « Marie-Claude Bibeau peut rencontrer les producteurs plus facilement et elle n’a pas ménagé ses déplacements au Québec dans les derniers mois, souligne-t-il. Même si on sait que c’était à des fins électorales, c’était nouveau pour nous d’avoir accès au ministre à cette fréquence. »

Là où le bât blesse, c’est sur le plan des budgets. « Ils n’ont pas bougé depuis la coupe massive effectuée par gouvernement conservateur de Stephen Harper en 2013 », déplore le président, qui rappelle que le secteur agricole est le premier secteur primaire en importance au pays.

Dépasser les élections et agir

Ces années de « vaches maigres » rattrapent maintenant les producteurs agricoles, qui subissent notamment l’embargo imposé par la Chine sur les produits canadiens en juin, principalement le canola et la viande. « Aucune annonce d’aide n’a été faite depuis aux producteurs, alors que, lorsqu’il y a eu la crise dans le secteur de l’acier et de l’aluminium, le gouvernement s’était empressé de proposer des sommes », affirme Marcel Groleau.

L’UPA réclame qu’on ramène le programme Agri-stabilité au niveau d’investissement où il était avant d’être réduit en 2013. Ce programme intervenait lorsque les prix sur les divers marchés agricoles n’étaient pas au rendez-vous. « Il faut s’assurer aussi que ces programmes se déclenchent au bon moment et de façon suffisante dans de telles situations de crise. »

Des investissements se révèlent aussi nécessaires en agroenvironnement afin que les producteurs puissent utiliser moins de pesticides et développer des solutions de rechange à l’usage de ceux-ci tout en demeurant concurrentiels, un facteur qu’on ne peut balayer sous le tapis puisque les marchés au pays sont ouverts. « L’Europe dirige beaucoup d’aides aux agriculteurs aux fins d’agroenvironnement et le Canada devrait emboîter le pas, explique-t-il. On a proposé un plan vert agricole au Québec, qui prévoit, par exemple, la rétribution des biens et services écologiques rendus par les producteurs, une façon positive de les mobiliser pour qu’ils adoptent des pratiques plus écologiques. »

Deux autres enjeux demeurent actuels en ce qui a trait aux travailleurs étrangers. « Actuellement, les petites entreprises ont très peu accès à lamain-d’œuvre agricole saisonnièrepuisque celle-ci peut difficilement changer d’entreprise, affirme Marcel Groleau. Il faudrait apporter des modifications à cette règle et faciliter l’administration du programme. » Il déplore aussi que le programme des travailleurs étrangers temporaires n’offre pas aux travailleurs qui ont signé un contrat de deux ans une possibilité d’immigrer au pays avec leur famille après la fin du contrat. « En plus de répondre à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur agricole, cette solution favoriserait l’immigration en région, où la plupart d’entre eux travaillent. »

D’autres contraintes, cette fois de nature fiscale, désavantagent les producteurs qui souhaiteraient faire un transfert intergénérationnel de leur entreprise, une situation très fréquente dans ce secteur. « Le Québec a corrigé ces inégalités, mais pas le gouvernement fédéral. »

Enfin, l’UPA prévient que les producteurs ont assez fait de concessions dans les ententes internationales passées. « Justin Trudeau s’est engagé aussi à ne plus en faire si une autre négociation d’entente à l’international devait être entreprise, notamment avec le Royaume-Uni s’il se retirait de l’Europe », conclut-il.