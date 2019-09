FNEEQ: pour un engagement véritable en éducation

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

La campagne électorale fédérale est l’occasion pour les partis politiques de présenter à la population canadienne leur programme et leurs objectifs pour les prochaines années. « La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) constate que les partis fédéraux multiplient, depuis le lancement de la campagne, des promesses sans proposer de véritables changements ni de vision inspirante du rôle du gouvernement fédéral », lance Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ. Parmi les dossiers de compétence fédérale, cinq ont été sélectionnés parce qu’ils interpellent particulièrement les membres de la FNEEQ. Les voici.



Tout d’abord, l’accroissement du financement en éducation fait dans le respect des compétences provinciales. « Un réinvestissement substantiel en éducation, et plus particulièrement en enseignement supérieur, est nécessaire, affirme la présidente. Ce réinvestissement doit être assuré par des fonds publics et des modèles d’allocation et de redistribution des ressources équitables qui ne doivent pas contribuer à la concurrence entre les établissements. » Selon elle, le financement doit permettre l’enseignement, l’encadrement et le soutien à toutes les populations étudiantes, notamment à celles dans les régions qui connaissent une baisse démographique. « Quelles mesures les partis politiques envisagent-ils pour préserver et consolider les infrastructures et l’expertise des cégeps et des universités en région ainsi que pour maintenir un accès à un éventail large et diversifié de programmes dans les établissements ? » questionne-t-elle.

Les communautés autochtones

Le sort des communautés autochtones est aussi un sujet de préoccupation. Le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées (ENFFADA) a cerné des mesures concrètes qui exigent un engagement de la part de plusieurs acteurs, dont le milieu de l’éducation et les gouvernements.

« La FNEEQ a déjà lancé un appel à tous ses membres afin de les inviter à éduquer et à sensibiliser les étudiantes et les étudiants sur cette question », explique Mme Quesnel, qui affirme que les gouvernements doivent s’approprier ces mesures « et mettre fin aux pratiques coloniales de l’État ».

La recherche

En ce qui a trait à la recherche, le rapport du Comité consultatif sur la science fondamentale (rapport Naylor) souligne que le réinvestissement des libéraux en recherche et développement, bien qu’important, demeure insuffisant pour combler les coupes conservatrices. En 2015, seulement 23,3 % du financement en recherche et développement provenait du gouvernement fédéral.

« La recherche au collégial mériterait également une meilleure reconnaissance, ajoute la présidente de la FNEEQ. Les fonds sont insuffisants pour permettre aux établissements d’effectuer un virage en recherche et de mettre à la disposition des personnes qui font de la recherche les ressources matérielles, financières et humaines nécessaires. La concurrence entre les chercheurs étant très vive pour obtenir des fonds, les chargé.e.s de cours des universités et les professeur.e.s des cégeps y ont un accès extrêmement limité. Un prochain gouvernement devra accroître considérablement les investissements en recherche et développement. »

L’environnement

Selon le dernier consensus de scientifiques mandatés par l’ONU, le monde devra être carboneutre, sans émission polluante, dès 2050. Pour la Fédération, la mobilisation sans précédent de la société civile démontre une forte volonté d’atteindre cet ambitieux objectif afin que les jeunes aient, eux aussi, droit à un avenir. Et la présidente ajoute : « Les gouvernements fédéral et provincial doivent eux aussi s’engager à ce que le Canada soit carboneutre en 2050, et des mesures contraignantes doivent être mises en place maintenant. »

« Le prochain gouvernement fédéral ne pourra faire fi de l’immense mouvement citoyen qui s’est exprimé à travers la manifestation du 27 septembre dernier, conclut Caroline Quesnel. La FNEEQ et ses 100 syndicats du monde de l’enseignement, inspirés par les étudiantes et les étudiants, exigent des changements et un engagement véritables de la part des élu.e.s. »

Le financement et le droit à l’avortement

Aux États-Unis, de plus en plus d’États font passer des lois visant à restreindre l’accès à l’avortement. « Au Canada, bien que les chefs des principaux partis politiques aient promis qu’il ne rouvrirait pas le débat sur l’avortement, leur position n’est pas toujours claire quant à d’éventuelles pressions de députés anti-choix pour limiter l’accès à l’avortement ou son financement. Le mouvement anti-choix est d’ailleurs très actif dans la campagne fédérale, notamment en faisant du porte-à-porte pour faire élire certains candidats. Le financement de l’avortement est déjà nettement insuffisant dans certaines régions, limitant ainsi son accès. Les partis politiques sont-ils prêts à s’engager à accroître le financement de l’avortement afin d’en accroître l’accessibilité partout au pays ? » se questionne la présidente.