Le nouveau gouvernement devra faire preuve d’écoute

Alors que la campagne fédérale bat son plein, la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) prévient qu’elle ne prendra position ni pour ni contre telle ou telle formation politique. Aucun appel à voter pour tel ou tel futur premier ministre donc, mais le syndicat a en revanche élaboré une plateforme électorale contenant ses principales revendications, et rendue accessible afin que les membres de la FTQ soient bien conscients des enjeux de cette élection.



Parmi ces enjeux, pour ne pas dire le principal selon la FTQ, la mise en place d’un régime public universel d’assurance médicaments. « Entre 2013 et 2016, on estime qu’entre 5 et 9 % des personnes ne prenaient pas leurs médicaments en raison des coûts trop élevés, rappelle Serge Cadieux, secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Pour la FTQ, c’est inacceptable. Un régime public et universel permettrait, pour le Québec seulement, d’économiser entre 1 et 3 milliards de dollars annuellement. »

La FTQ souhaite également que soit amélioré le programme d’assurance-emploi. Elle souligne que seulement 40 % des chômeuses et des chômeurs y ont accès et que cela doit être corrigé. Par ailleurs, le gouvernement libéral a déjà annoncé qu’il rétablirait les tribunaux administratifs tripartites formés d’un président et de représentants des employeurs et de syndicats pour 2021. La FTQ demande aux autres formations politiques de s’engager à maintenir cette décision, ainsi qu’à abolir les semaines de carence pour les chômeuses et les chômeurs.

Le syndicat ajoute que la lutte contre les changements climatiques doit devenir prioritaire, mais que cela doit se faire dans le cadre d’une transition juste et équitable pour les travailleuses et les travailleurs ainsi que pour les communautés.

Moderniser les lois

Le prochain gouvernement devra écouter sa population, prévient Serge Cadieux. Le syndicat entend bien par exemple poursuivre ses démarches auprès du gouvernement fédéral pour moderniser les lois visant à protéger les travailleuses et les travailleurs. Il s’agit ainsi d’instaurer un retrait préventif pour les travailleuses enceintes, d’adopter une loi anti-briseurs de grève, de protéger les régimes de retraite dans le cas de faillite d’entreprises, afin que de faire en sorte que ces régimes soient considérés comme des créances prioritaires, et d’interdire toute forme de disparité de traitement qui affecte surtout les jeunes.

M. Cadieux ajoute que la lutte contre les paradis fiscaux fera aussi l’objet d’interventions auprès du prochain gouvernement à Ottawa.

« Nous allons poursuivre nos actions pour que le gouvernement réclame ce qui lui est dû de la part des géants du Web en taxes et en impôts, ainsi qu’en redevances pour la diffusion de contenu produit par les médias d’information traditionnels tels que la radio, la télévision, les magazines et les journaux », prévient-il.

Pour consulter la plateforme électorale développée par la FTQ pour cette campagne électorale : https://ftq.qc.ca/centre-documentation/plateforme-electorale-de-ftq-elections-federales-doctobre-2019

