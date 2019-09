De l’environnement à l’aide aux médias, en passant par l’emploi local

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Assurance médicaments, assurance-emploi, lutte contre les changements climatiques, aide aux médias… La CSN compte mettre en avant ces enjeux au cours de la campagne électorale fédérale.



C'est entendu, la CSN ne donnera pas de consigne de vote pour les élections du 21 octobre, selon son président, Jacques Létourneau. Elle souhaite plutôt interpeller les candidats sur les grands enjeux. La Centrale syndicale se sent tout de même plus près idéologiquement des libéraux, dit-il. « Le gouvernement Trudeau a trouvé un certain équilibre en accroissant les dépenses publiques, ce qui a favorisé la création d’emplois et relancé l’économie, dit Jacques Létourneau. Nous avons plus à craindre des conservateurs, qui pourraient remettre en question certains acquis au chapitre du syndicalisme, de la taille de l’appareil étatique et du niveau des dépenses publiques. » Un programme qui aurait des répercussions sur l’emploi.

Voici, en vrac, les grands enjeux qui interpellent la CSN, basés sur un document produit par la Centrale en juin dernier et sur une discussion avec son président.

Une assurance médicaments nationale

D’abord, il y a la nécessité de créer un régime d’assurance médicaments public et universel. « Même si le Québec possède un régime hybride public-privé, les coûts explosent et la solution à ce problème consisterait à créer un régime public à l’échelle nationale », dit le président de la CSN, laquelle mène une campagne à ce sujet de concert avec la FTQ et la CSQ. D’ailleurs, les conclusions du rapport préliminaire du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance médicaments vont dans le même sens.

Privilégier l’emploi local

La délocalisation des entreprises encouragée par les multiples accords de libre-échange défavorise nos entreprises nationales, selon la CSN. Un exemple parmi d’autres : le contrat de construction des trains de VIA Rail a été attribué à Siemens plutôt qu’à Bombardier Transport, qui aurait pu construire ses trains à La Pocatière. Ils seront plutôt construits en Californie. M. Létourneau croit que le gouvernement fédéral n’utilise pas suffisamment les leviers dont il dispose pour favoriser l’emploi local et les entreprises d’ici.

Prioriser la lutte contre les changements climatiques

Le vent de conservatisme qui souffle au pays menace la mise en place à l’échelle nationale des moyens de lutter contre les changements climatiques, dont la taxe sur le carbone, déplore M. Létourneau. « La CSN croit pourtant qu’il est nécessaire d’adopter rapidement des mesures efficaces pour atténuer les effets de ce réchauffement appréhendé. » Des syndiqués et des employés de la CSN étaient d’ailleurs présents à la manifestation du 27 septembre pour le climat.

Aider les médias

La CSN déplore que le gouvernement fédéral ait tardé à reconnaître qu’une aide aux médias était essentielle pour assurer leur pérennité. Son refus de taxer les entreprises numériques comme Netflix, à l’instar des entreprises canadiennes, a choqué le syndicat. Il salue toutefois l’annonce faite, dans le dernier budget Morneau, d’un crédit d’impôt sur la masse salariale des salles de presse. Un comité d’experts (auquel participe la Fédération nationale des communications de la CSN) a d’ailleurs été mis en place par le ministre du Patrimoine pour en recommander les modalités d’application. Mais M. Létourneau craint que le programme ne soit tabletté après le 21 octobre.

Le fiasco du système Phénix

Hérité de l’époque des conservateurs d’Harper, le système de paie Phénix continue de connaître des ratés malgré les efforts des libéraux pour régler le problème. La CSN déplore le fait qu’aucune solution durable à ce problème n’a été trouvée à ce jour.

S’attaquer aux paradis fiscaux et à l’évitement fiscal

Bien que la CSN croie que les dispositions législatives mises en place par les libéraux auront un impact sur la lutte contre l’évasion fiscale, elle soutient que certaines mesures, comme le transfert des bénéfices des entreprises (BEPS), et de nouvelles normes doivent être mises en œuvre.

Les emplois saisonniers sur la sellette

Jacques Létourneau trouve regrettable que les mesures annoncées dans le budget 2018 n’aient pas permis d’améliorer les conditions des travailleurs saisonniers du Québec et d’ailleurs au pays. « Ces gens se retrouvent toujours dans un trou noir, sans prestations de chômage ni travail avant la reprise de la prochaine saison, dit-il. C’est un problème auquel le prochain gouvernement devrait s’attaquer. »