CSQ: de grands enjeux incontournables

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Pour la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), il est clair que le parti politique qui formera le prochain gouvernement devra s’engager officiellement sur de grands enjeux. Ces dossiers, que la CSQ juge prioritaires, seront au coeur de ses actions au cours des quatre prochaines années.



En juin dernier, le Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance médicaments a recommandé au gouvernement fédéral de mettre en place, d’ici au 1er janvier 2022, un régime public et universel d’assurance médicaments en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. « Alors que nos médicaments sont parmi les plus chers au monde, les recommandations du Conseil consultatif doivent être mises en œuvre dans les meilleurs délais. L’explosion des coûts des médicaments crée une pression énorme sur les différents régimes d’assurance médicaments en faisant augmenter toujours plus les primes pour les travailleuses et travailleurs ainsi que pour les employeurs, rappelle la présidente de la CSQ, Sonia Éthier. Pire, faute de moyens, environ 10 % de la population québécoise ne consomme pas les médicaments qu’on lui prescrit. Le Canada est le seul pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques ayant un régime d’assurance maladie public qui n’inclut pas l’assurance médicaments. »

Selon la CSQ, le financement des soins de santé pose encore et toujours problème : « La contribution du gouvernement fédéral, qui se situait à hauteur de 50 % au moment de la création du régime public, n’a cessé de diminuer. Au rythme actuel et malgré l’entente fédérale-provinciale survenue il y a quelques années, cela ne pourrait représenter que 18 % des dépenses des provinces en 2024. La pression exercée par le vieillissement de la population sur les dépenses en soins de santé des provinces devient de plus en plus insoutenable et commande des actions concrètes », souligne la présidente.

Moderniser le programme d’assurance-emploi

En août dernier, le gouvernement fédéral a annoncé le retour du Tribunal tripartite d’appel à l’assurance-emploi, aboli par l’ancien gouvernement conservateur. La Commission d’appel de l’assurance-emploi doit reprendre du service à compter de 2021. Sonia Éthier souligne que « s’il était temps que l’on agisse afin de permettre aux travailleuses et travailleurs ayant perdu leur emploi d’être enfin traités de façon équitable, avec justice et respect, il n’en demeure pas moins que le régime d’assurance-emploi actuel est encore trop rigide, trop bureaucratique, trop restrictif et mal adapté à la réalité que vivent des dizaines de milliers de travailleuses et travailleurs ». Elle ajoute que « des changements s’imposent, surtout dans un marché du travail en pleine mutation ».

Protéger le droit des femmes à l’avortement

La question du droit à l’avortement revient dans l’actualité de manière récurrente, notamment en raison du fait que certains groupes font pression pour modifier le Code criminel. Selon Sonia Éthier, « l’objectif est clair : criminaliser de nouveau l’avortement ». Ce faisant, on viendrait priver les femmes de ce droit fondamental et acquis qui est celui de pouvoir choisir d’avoir ou non un enfant, alerte la présidente, qui rappelle que de nombreuses tentatives de rouvrir le débat ont eu lieu au cours des dernières années, toutes à l’initiative de députés conservateurs. « Il est clair que tous les partis politiques sans exception doivent s’engager à ne pas rouvrir le débat sur l’avortement, ajoute-t-elle. Ils doivent aussi s’engager à bloquer toute initiative parlementaire qui aurait pour résultante de le faire indirectement. L’exemple américain est là pour nous rappeler que le droit des femmes à l’avortement est un acquis fragile. »

Urgence environnement

Selon Mme Éthier, encore trop peu de citoyennes et de citoyens ont pris conscience de l’ampleur du défi auquel nous faisons face et du peu de temps que nous avons pour renverser la vapeur. Elle regrette par ailleurs que les gouvernements mettent continuellement en opposition la lutte contre les changements climatiques et la création d’emplois. « Au contraire, soutient-elle, une transition écologique juste de notre économie et une révision de nos façons de faire pourraient permettre de créer des emplois durables partout sur le territoire. » Une telle transition ne s’effectue cependant pas en temps de crise, affirme la CSQ, qui estime que cela doit se planifier, s’organiser et s’orchestrer de manière à agir de concert, et ce, le plus tôt possible. « Le mouvement syndical est déjà à pied d’œuvre pour réfléchir à cette transition, note la syndicaliste. Pour nous, le négationnisme climatique n’a pas sa place et les partis politiques ont la responsabilité de prendre acte de la situation. Par conséquent, on s’attend à des positions fermes et des plans d’action audacieux de leur part. »