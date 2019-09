CSD: l’environnement et la santé, des priorités

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Il n’y a plus de doute à avoir, l’activité humaine est la cause des changements climatiques, scande la Centrale des syndicats démocratiques (CSD). La bonne nouvelle, c’est qu’elle peut aussi être la source des solutions à apporter. Mais les actions individuelles ne suffiront pas, prévient-elle, les gouvernements doivent agir dès maintenant.



Le premier thème d’importance du moment pour la CSD, et la grande manifestation pour le climat du 27 septembre est encore venue le rappeler, c’est la lutte contre les changements climatiques. Il n’y a plus de temps à perdre, les gouvernements doivent agir dès maintenant, selon le syndicat. « C’est d’ailleurs le message principal de la mobilisation d’hier, rappelle son président, Luc Vachon. En ce sens, les partis politiques fédéraux doivent présenter un plan crédible et structuré de lutte contre les changements climatiques parce que toutes et tous, jeunes et vieux, ont intérêt à léguer une planète viable aux générations à venir. »

Régime d’assurance médicament universel

La CSD revendique également la mise sur pied d’un régime d’assurance médicaments entièrement public et universel. « Les partis fédéraux n’ont d’autre choix que de se prononcer sur cette question devenue cruciale, croit M. Vachon. Le prix des médicaments semble hors de contrôle et force plusieurs groupes à renoncer à leur assurance privée ou à en réduire la couverture substantiellement. Le régime public du Québec, quant à lui, a augmenté presque constamment ses primes. Mettre sur pied un régime entièrement public et universel présenterait des avantages tant pour la population que pour les finances publiques. »

Un seul régime permettrait notamment de disposer d’un levier plus puissant pour négocier de meilleurs prix avec les compagnies pharmaceutiques, argue la CSD. L’État pourrait aussi contrôler les honoraires des pharmaciens sur toutes les prescriptions.

« Toutes ces mesures rendraient les médicaments plus accessibles et ne forceraient plus les citoyens à choisir entre renouveler une ordonnance et payer l’épicerie », note Luc Vachon.

Autre problème épineux selon la CSD, un régime d’assurance-emploi qui a failli à sa mission de procurer un revenu de remplacement en cas de perte d’emploi. En effet, moins de quatre personnes au chômage sur dix réussissent à recevoir des prestations, alors que toutes les personnes salariées payent des cotisations.

Avec le déclenchement de la campagne électorale fédérale, la CSD, de concert avec la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) a demandé aux partis politiques fédéraux de prendre position sur neuf revendications prioritaires en matière d’assurance-emploi visant principalement à accroître l’accès au régime pour tous et à en éliminer les éléments qui défavorisent spécifiquement les femmes.

Ne pas gouverner au gré des sondages

Dans la lutte contre les paradis fiscaux, la CSD, membre actif du collectif Échec aux paradis fiscaux, constate par ailleurs qu’aucune mesure sérieuse n’a été mise en place pour contrer l’évasion fiscale. Des outils, tels que l’abolition de certaines ententes de non double taxation avec des pays considérés comme des paradis fiscaux et la taxation des géants du Web, sont attendus de la part de chacun des partis politiques en lice.

Luc Vachon s’attend également à ce que, comme lors de la précédente élection, la réforme du mode de scrutin pour aller vers une plus grande proportionnalité demeure à l’ordre du jour.

« La légitimité de gouverner doit découler du vote exprimé, et non du nombre plus élevé de sièges, soutient-il. À la CSD, nous souhaitons voir arriver à Ottawa, un gouvernement qui tienne ses promesses et qui soit à l’écoute de la population, sans toutefois gouverner au gré des sondages. Un gouvernement qui n’ait pas peur de s’engager dans le dialogue social, de consulter les grands partenaires sociaux et de tenir compte de leur point de vue dans l’élaboration de politiques, de règlements ou de lois. »

Le président prévient que son organisation travaillera en alliance avec d’autres organisations, pour que ses cinq sujets prioritaires deviennent aussi la priorité du gouvernement, jusqu’à ce qu’une réponse satisfaisante soit donnée à ces préoccupations, qu’il juge d’importance.