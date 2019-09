La Commission des droits de la personne réclame une politique contre le racisme

Devant l’augmentation des discours haineux dans la société et considérant les conséquences de ce racisme sur la vie des Québécois qui en sont victimes, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse appelle une nouvelle fois Québec à adopter une politique de lutte contre le racisme et toutes formes de discrimination.

Dans un rapport publié aujourd’hui, l’organisme recommande également au gouvernement de mettre en place un groupe de travail pour organiser la riposte contre les « discours de haine sur Internet ». L’image et la représentation négatives dans les médias de minorités étant un des vecteurs de cette haine, résume la Commission.

« Le contexte international, avec la montée au pouvoir de partis populistes, voire d’extrême droite, constitue un facteur supplémentaire qui participe de l’essor de groupes anti-immigration et antimusulmans, ici et maintenant », écrivent les auteurs d’une vaste étude menée à travers le Québec auprès de plusieurs dizaines de victimes d’actes haineux sur le territoire. Le document est présenté dans le cadre du plan d’action gouvernemental 2015-2018 sur la radicalisation au Québec.

Entre 2015 et 2016, les crimes haineux ont connu une hausse de 21 % au Québec, contre 3 % pour le reste du Canada. Après un pic de 2000 crimes haineux recensé au pays en 2017, les données préliminaires pour 2018 indiquent un recul d’environ 13 % au Canada. Mais la Commission souligne que ces crimes demeurent toujours plus élevés chaque année depuis 2009, et également le fait que 78 % de ces crimes ne sont pas déclarés, en raison entre autres du manque de confiance des victimes envers le système policier et judiciaire.

Au Québec, les minorités visibles et religieuses les plus ciblées par des crimes haineux déclarés sont les musulmans (24 %), les Arabes (11 %), les juifs (10 %) et les Noirs (7,5 %).

À noter qu’en moyenne, les répondants ont reconnu avoir été exposés à 3 actes relevant de la xénophobie ou de l’islamophobie. Plus du tiers de ces victimes ont dû changer leurs habitudes de vie, alors que d’autres ont sombré dans l’isolement et la dépression, peut-on lire dans le document.