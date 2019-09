Commission parlementaire sur les pesticides

C’est lundi que débuteront les auditions publiques de la commission chargée d’examiner les répercussions des pesticides sur la santé publique et l’environnement, ainsi que les solutions de remplacement disponibles et à venir dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, à Québec. Les députés membres de la commission parlementaire entendront Équiterre et la Fondation David Suzuki. L’Ordre des agronomes du Québec, le producteur agricole Jocelyn Michon et la Coop fédérée s’exprimeront également devant la commission.