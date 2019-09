Quoi retenir de la fin de semaine?

La saga «blackface» perd de la vitesse

Les photos controversées du premier ministre Justin Trudeau maquillé de noir ont amené le Parti libéral à prendre contact avec le chef du NPD, Jagmeet Singh, seul dirigeant de l’un des principaux partis fédéraux appartenant à une minorité visible, pour organiser une rencontre. Ce à quoi M. Singh a répondu samedi qu’il ne voulait pas « être instrumentalisé pour exonérer M. Trudeau », bien qu’il ait accepté la rencontre, dont la date reste encore à établir.

Du côté du Parti vert, la polémique a éclaboussé l’un des candidats vedette d’Elizabeth May. En effet, Greg Malone, qui se présente dans la circonscription d’Avalon, à Terre-Neuve-et-Labrador, a admis qu’il s’était lui aussi grimé la peau afin de jouer le rôle de Mahatma Gandhi dans un sketch pour une émission humoristique de la CBC diffusée dans les années 1980 et 1990, et qu’il le regrettait aujourd’hui. Mme May a salué cette admission de faute et s’est dite « reconnaissante qu’une personne de cette intégrité soit candidat du Parti vert du Canada ».