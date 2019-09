Les photos de la semaine du 16 septembre

7

Près de 50 000 employés américains de General Motors (GM) ont fait la grève en raison d’une impasse au sujet de leurs négociations salariales. Le porte-parole du syndicat automobile United Auto Workers, Brian Rothenberg, a expliqué à l’AFP que la grève « va probablement durer ». Il s’agit du premier mouvement social chez GM depuis 2007.

Jake May The Flint Journal via Associated Press