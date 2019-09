Quoi surveiller cette fin de semaine?

Chaudes journées à Hong Kong

La fin de semaine s’annonce tendue, encore une fois, à Hong Kong. À l’appel d’un député pro-Pékin, les « murs de Lennon » construits par les contestataires prodémocratie seront détruits samedi. On peut s’attendre à ce que les manifestants s’opposent à la manoeuvre, ce qui pourrait dégénérer en affrontements.

Pendant ce temps, une manifestation se tiendra dans le quartier de Tuen Mun à l’appel du mouvement prodémocratie. Et dimanche, c’est dans le quartier de Sha Tin que les manifestants se réuniront. Il faudra voir si la police — et même les autorités chinoises — sera tolérante ou non.