La campagne électorale, jour 8

En ce premier mardi de la campagne électorale, Justin Trudeau et Maxime Bernier seront tous deux au Nouveau-Brunswick — peut-être se croiseront-ils ? Pendant ce temps, Jagmeet Singh sera en Ontario, tout comme Andrew Scheer. Elizabeth May a prévu donner des entrevues à des médias.

Outre leurs annonces respectives, la journée sera marquée par un grand débat sur la culture et les médias entre candidats locaux, cet après-midi, à Montréal. Organisé par la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, il accueillera Pablo Rodriguez (Parti libéral), Gérard Deltell (Parti conservateur), Chu Anh Pham (NPD), Pierre Nantel (Parti vert) et Monique Pauzé (Bloc québécois).