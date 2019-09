Quoi surveiller cette fin de semaine ?

La campagne électorale, jour 4

Ce n’est pas un secret, le début de la campagne électorale fédérale a été un peu mou. Il faudra voir si la fin de semaine donnera un petit coup de fouet aux troupes, à l’aube d’une première semaine complète de campagne.

Pendant qu’Andrew Scheer et Jagmeet Singh seront en Ontario samedi, Elizabeth May sera de retour en Colombie-Britannique pour lancer officiellement sa campagne dans West Vancouver. Yves-François Blanchet fera, lui, une série de courts arrêts dans le sud du Québec. Quant à Justin Trudeau, il restera au Québec et fera quelques escales depuis Montréal vers la ville de Québec.