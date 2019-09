9

Le président des États-Unis, Donald Trump, et sa femme, Melania, écoutent l’hymne national américain lors d’une cérémonie pour le 18e anniversaire des attentats du 11 septembre. M. Trump a promis de frapper les talibans « plus fort » que jamais, et ce, quelques jours après avoir annulé une rencontre avec leur chef dans le but de cesser l’intervention américaine en Afghanistan.

Nicholas Kamm Agence France-Presse