Dorian a causé des dégâts considérables dans le parc de l’Île-du-Prince-Édouard

Une grande partie du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard a rouvert au public après le passage de la tempête post-tropicale Dorian le week-end dernier, mais un gestionnaire de Parcs Canada a déclaré vendredi que certaines sections ne rouvriraient pas avant l’année prochaine.

Brad Romaniuk a déclaré qu’une évaluation avait révélé que la tempête avait causé des dégâts considérables, principalement des arbres tombés au sol. La zone la plus touchée du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard est à proximité du camping Cavendish, qui sera fermé pour le reste de l’année, a indiqué M. Romaniuk.

« Certaines de ces zones sont tellement endommagées que nous n’avons pas encore réussi à faire venir nos équipes là-bas pour commencer à les évaluer », a-t-il déclaré lors d’une entrevue. M. Romaniuk a précisé que les équipes d’autres parcs nationaux avaient aidé à rouvrir la maison aux pignons verts et le centre d’accueil des visiteurs, la promenade, les plages de Brackley et de Cavendish.

Le terrain de camping de Stanhope demeurera fermé pour le reste de la saison et tous les sentiers du Green Gables Heritage Place resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.

« Comme avec la plupart des ouragans qui sont passés par ici, le rivage a été lourdement grugé, a-t-il déclaré. Dans certains cas, nous avons perdu trois à cinq mètres de la côte. Des vagues hautes et très fortes ont frappé. »

M. Romaniuk a déclaré que l’onde de tempête avait même touché plusieurs étangs intérieurs. Il a ajouté que des équipes devront remplacer certains escaliers et rampes dans des dunes, mais il a ajouté que les plages avaient tendance à se réparer d’elles-mêmes. Certaines plages sont plus étroites qu’avant la tempête, mais M. Romaniuk a déclaré que d’autres sont maintenant plus larges à cause du sable qui s’y est déposé.

Malgré les dégâts considérables, M. Romaniouk a soutenu que tout le parc serait prêt pour les visiteurs la saison prochaine, mais que certaines parties auront une apparence différente en raison de la tempête.

Maritime Electric a déclaré vendredi après-midi que plus de 3300 foyers et entreprises étaient toujours sans électricité à l’Île-du-Prince-Édouard.