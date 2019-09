La campagne électorale, jour 3

Pendant que Justin Trudeau sera au Québec, Andrew Scheer en Ontario et Elizabeth May toujours à Toronto, Jagmeet Singh, lui, prononcera ce matin une allocution devant le Canadian Club de Toronto. Son titre, «New Deal for People», nom qu’il donne à sa vision future du Canada (et des Canadiens) pour la campagne.

Yves-François Blanchet fera pour sa part un point de presse en fin de journée au Festival western de Saint-Tite, qui bat son plein depuis une semaine. Il faut dire que c’est un excellent endroit pour rencontrer beaucoup, beaucoup de monde.