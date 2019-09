Aide médicale à mourir: appel à ne pas interjeter appel

Tandis que le gouvernement Legault n’exclut pas d'interjeter appel du jugement de la Cour supérieure élargissant le droit de recevoir l’aide médicale à mourir, les deux porteurs de cette cause demandent exactement le contraire à Québec et à Ottawa.

Le déclenchement de la campagne électorale offre en plus l'occasion à tous les partis et chefs de parti de se prononcer sur la question fondamentale.

« Je demande aux gouvernements de cesser de créer des délais additionnels en faisant appel », a dit jeudi matin Nicole Gladu, au cœur de la décision, avec Jean Truchon, rendue mercredi à Montréal par la juge Christine Beaudoin. « Dans le contexte de la campagne électorale fédérale, je demande maintenant aux leaders et aux candidats de s’engager formellement à modifier le Code criminel dans le sens du jugement. »

Mme Gladu et M. Truchon avaient convoqué les médias dans les bureaux montréalais de leur avocat, Me Jean-Pierre Ménard. Tous trois ont répété leur immense satisfaction devant le jugement, qui redonne aux deux clients « le droit de mourir dans la dignité et le pouvoir de déterminer pour eux-mêmes le moment et les conditions de leurs morts », comme le résume le cabinet.

« Le jugement de l’aide à mourir va ouvrir les portes du paradis à tous ceux et celles qui souffrent comme moi d’une manière physique et psychologique », a dit M. Truchon dans une déclaration lue par un de ses amis, Alain Côté. « Il s’agit aujourd’hui d’une avancée immense pour le Québec. »

Dans un jugement développé sur 187 pages, la juge Beaudoin a déclaré inconstitutionnelles les dispositions légales fédérale et provinciale réservant l’aide médicale à mourir aux seules personnes « en fin de vie » (pour la loi québécoise) ou en situation de « mort naturelle raisonnablement prévisible » (pour le Code criminel canadien). Ces limitations sont jugées discriminatoires puisqu’elles privent certaines personnes d’une mort « digne et sereine ».

Mme Gladu (73 ans) souffre depuis 25 ans d’un syndrome post-poliomyélite sévère. M. Truchon (51 ans) est atteint de triparalysie depuis sa naissance. Tous deux conservent leurs fonctions cognitives et mentales intactes, voire « supérieures à la normale », résume le jugement de mercredi. Ils ont tenté d’obtenir une mort médicalement assistée, mais en vain, parce qu’ils n’étaient pas jugés « en fin de vie ».

Les gouvernements ont 30 jours pour interjeter appel. Le jugement accorde toutefois une dérogation constitutionnelle aux deux demandeurs, valide pendant six mois. Ils pourront se prévaloir de l’aide létale recherchée s’ils le désirent pendant cette période, sous certaines conditions, par exemple un examen de leur capacité à consentir librement à l'aide médicale à mourir.

Ni Mme Gladu ni M. Truchon n’ont encore décidé quand ou comment ils vont exercer ce droit. « Pour le moment je suis encore en vie, a dit M. Truchon. Je veux passer l’hiver et le printemps. Après le printemps, on verra. »