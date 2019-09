La campagne électorale, jour 2

Maintenant que la glace est brisée, la bataille de la campagne électorale peut commencer. Pendant que Maxime Bernier lancera sa campagne à Saint-Georges, en Beauce, la plupart des chefs se trouveront, eux, à Toronto — sauf Justin Trudeau.

Andrew Scheer, Elizabeth May et Jagmeet Singh doivent en effet se présenter au débat organisé en soirée par le magazine Maclean’s, débat que Justin Trudeau a boycotté et auquel le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, n’a pas été invité.