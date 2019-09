La sortie du jour : Tariq Ramadan

Un livre très explosif fait son arrivée dans les librairies en France aujourd’hui : Devoir de vérité, du théologien suisse Tariq Ramadan. La justice a autorisé sa sortie hier, malgré la demande d’une des femmes ayant accusé l’auteur de viol, surnommé Christelle par les médias, que la parution soit interdite.

Il faut s’attendre à ce que le livre cause des remous : Tariq Ramadan y révèle en effet la véritable identité de Christelle et relate la manière dont il a vécu cette affaire (qui lui a valu de passer près de dix mois en détention provisoire), allant même jusqu’à dresser un parallèle entre son cas et l’Affaire Dreyfus.