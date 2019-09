Le DPCP défend son travail

Visé par des critiques, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a éprouvé le besoin d’y répondre mardi. La procureure en chef au Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales, Me Marlène Archer, a voulu rectifier les faits.

« J’ai besoin de donner des entrevues aux médias pour que la population comprenne que ce n’est pas vrai qu’on bloque des dossiers, ce n’est pas vrai qu’on est frileux », s’est-elle défendue en entrevue au Devoir tout en expliquant que le DPCP avait dû revoir ses méthodes de travail pour respecter les délais judiciaires fixés par l’arrêt Jordan. « On est extrêmement soucieux de la confiance du public dans notre institution », a-t-elle ajouté.

Le DPCP a causé la surprise il y a un peu plus d’une semaine en retirant la moitié des chefs d’accusations criminelles qui pesaient contre l’ancienne vice-première ministre libérale Nathalie Normandeau et ses cinq coaccusés, dont l’ancien ministre et collecteur de fonds Marc-Yvan Côté, soit ceux de fraude, corruption et complot. L’avocat de Mme Normandeau avait alors affirmé que des documents publics sur les politiques du gouvernement de l’époque « qui justifient entièrement la conduite de sa cliente » avaient été remis à la poursuite durant les mois précédents. Les policiers de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) auraient pu facilement les obtenir pour compléter leur enquête, avait-il souligné. Or, le DPCP a tout de même autorisé en 2017 le dépôt de 14 chefs d’accusation contre l’ex-politicienne et ses coaccusés.

S’exprimant publiquement pour la première fois, Nathalie Normandeau a accueilli avec des sentiments partagés la décision « surprise » du DPCP. « Je suis soulagée, mais en même temps, je leur demande pourquoi l’ensemble des chefs d’accusation n’a pas été abandonné », a-t-elle dit dans un échange téléphonique avec Le Devoir mardi après-midi. À l’instar de son avocat, elle exhorte le DPCP à poursuivre sa « réflexion ». Mme Normandeau et ses coaccusés font toujours face à des accusations d’abus de confiance, de fraude envers le gouvernement, de souscription de la part d’entrepreneurs à une caisse électorale et d’actes de corruption dans les affaires municipales.

Prudence

La procureure en chef s’est gardée de commenter le cas de l’ex-politicienne toujours en attente de procès. « Tout ça est évalué en continu, a expliqué Me Archer. Alors, j’ai des renseignements au moment où j’autorise la poursuite et si à un moment donné, il y a quelque chose qui change mon évaluation, je me dois d’agir comme procureure. D’un autre côté, si je décide de maintenir des chefs — ce qui est le cas ici — je dois être convaincue que je dispose de preuves qui vont me permettre d’en faire la preuve hors de tout doute raisonnable. »

Or, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a ouvert une enquête sur les fuites dans les médias à l’UPAC. Cela pourrait-il porter atteinte à la solidité de la preuve ? « J’ai confiance que les procureurs ont fait l’analyse du dossier en fonction de ce qu’ils ont », s’est limité à dire Me Archer, jouant de prudence. Le BEI enquête également sur le travail policier qui a mené à l’arrestation du député Guy Ouellet en octobre 2017. Sans pouvoir dire si le DPCP avait recommandé ou autorisé l’arrestation du politicien, Me Archer a rappelé que son bureau n’avait « pas soutenu les mandats de perquisition » contre lui.

Reste qu’un doute demeure pour le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé. Celui-ci a suggéré la semaine dernière la mise sur pied d’une commission d’enquête pour scruter les rapports de certains corps policiers avec le pouvoir, mais aussi avec le DPCP. Il a évoqué l’exercice similaire réalisé à la fin des années 1990 par le juge Lawrence Poitras.

« Est-ce que l’UPAC a l’indépendance et les moyens nécessaires pour faire en sorte d’éradiquer la corruption au Québec dans la sphère publique, a-t-il demandé à l’issue d’une séance de travail de son aile parlementaire, jeudi dernier. Mais ça va au-delà de l’UPAC, c’est également la SQ avec des luttes de clans, c’est le SPVM avec des enquêtes internes et c’est maintenant parfois le DPCP où on se questionne sur sa relation avec la police. »

Me Archer s’est gardée de commenter la demande du PQ. « Ça ne m’appartient pas, a-t-elle indiqué en rappelant que son travail consistait à autoriser des poursuites. Je ne me prononce pas sur les demandes de politiciens. »



Avec Marco Bélair-Cirino