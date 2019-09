La sortie du jour: « The Testaments »

Il y aura des ruées dans les librairies aujourd’hui : la version anglaise du roman Les testaments, la suite de La servante écarlate de l’écrivaine canadienne Margaret Atwood, fait officiellement sa sortie dans le monde. Attendu, ce livre ? Pas qu’un peu.

Pour marquer le coup, l’écrivaine participera à une discussion à Londres sur sa carrière et sur les raisons qui l’ont poussée à écrire une suite à son roman phare, 34 ans plus tard. L’entrevue sera diffusée simultanément dans des cinémas un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis et au Canada.