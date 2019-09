Diminution des infections nosocomiales

Bonne nouvelle sur le front des infections : celles attrapées par des patients à l’hôpital — qui peuvent être mortelles, comme les infections causées par la bactérie C. difficile — sont en baisse de 30 % au pays, rapportent des analyses d’un groupe de chercheurs faisant partie du Programme canadien de surveillance des infections nosocomiales. Cette diminution a été constatée entre 2009 et 2017, dans toutes les régions du Canada. La proportion de patients ayant attrapé une infection à l’hôpital en 2017 était de 7,9 %, soit une baisse de 30 % par rapport à la proportion de 11,3 % qui avait été enregistrée en 2009. L’infection la plus courante était l’infection urinaire (32 % du total des infections, mais environ 4 % du total des patients hospitalisés).