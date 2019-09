Opération nettoyage et rétablissement du courant après «Dorian»

Halifax — L’heure est au nettoyage dans les provinces de l’Atlantique après le passage de Dorian. Les rafales et les pluies torrentielles ont laissé d’importantes cicatrices. Des militaires ont été déployés dans la région de Halifax, lundi, armés de scies à chaîne pour aider à retirer les nombreux arbres déracinés et les branches arrachées emmêlées dans les fils électriques. Les services d’hydroélectricité de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador s’affairent à rebrancher les centaines de milliers de clients privés de courant. Une tâche énorme, particulièrement en Nouvelle-Écosse, où des dizaines de milliers de foyers et commerces étaient toujours sans courant lundi.