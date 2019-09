Les photos de la semaine du 2 septembre

8

Le premier ministre britannique, Boris Johnson, a connu une série de revers à la Chambre des communes. Les députés ont rejeté mercredi soir une motion destinée à organiser des élections anticipées. Ils avaient auparavant contrecarré ses plans d’un Brexit le 31 octobre, avec un projet de loi l’obligeant à demander un report de trois mois de la date butoir, en l’absence d’un accord conclu avec Bruxelles.

Jessica Taylor House of Commons via Associated Press