Réunion régionale sur l’Amazonie

Si la question des feux de forêt en Amazonie s’est quelque peu évaporée des médias, elle est toujours criante d’actualité en Amérique du Sud. À l’invitation de la Colombie et du Pérou, six pays de la région amazonienne se réunissent aujourd’hui en sommet d’urgence à Leticia, la capitale du département d’Amazonas, en Colombie.

Outre les présidents colombien et péruvien, la rencontre réunira leurs homologues de Bolivie et d’Équateur, de même que le vice-président du Surinam et un représentant du Brésil, Jair Bolsonaro ayant annulé sa venue. Selon des annonces préliminaires, ces discussions permettront de définir un « Pacte de Leticia pour l’Amazonie », qui inclura une liste d’actions pour protéger la plus importante forêt tropicale du monde.