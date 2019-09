Le rapport du jour : ces villes où il faut bon vivre

Quelles villes sont les plus agréables à vivre dans le monde ? Réponse ce matin dans la plus récente édition du Global Liveability Ranking, un classement réalisé chaque année par l’Economist Intelligence Unit où une multitude de paramètres sont croisés pour déterminer quelles villes sont les plus douces pour leurs habitants.

Pour la première fois, l’indice intègre cette année un paramètre tenant compte des effets du changement climatique sur la qualité de vie. L’an dernier, Vienne (sur la photo) était arrivée au premier rang, suivie de Melbourne (Australie) et d’Osaka (Japon). Et trois villes canadiennes s’étaient glissées dans le top 10.