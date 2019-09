Début de grève des chauffeurs de taxi

Afin de montrer leur mécontentement devant l’intransigeance du ministre québécois des Transports, des chauffeurs de taxi amorceront dès ce matin une grève rotative étalée sur trois jours consécutifs. Par la suite, le cycle des grèves recommencera. Le moyen de pression sera étendu à presque toutes les régions de la Belle Province, excepté Montréal.

Entre 9 h et 11 h, ce sont les chauffeurs de taxi de Vaudreuil, de Coteau-du-Lac, de Valleyfield, de Trois-Rivières, de Sept-Îles, de Prévost, de Saint-Lin, de Chandler, de Gaspé, de Tremblant, de Mont-Laurier, de Matane, de Sainte-Thérèse, d’Alma, de Magog, de Shawinigan, de Drummondville et de Saint-Elzéar qui seront en grève. Le transport adapté et médical continuera toutefois d’être assuré.

Les chauffeurs réclament plus de 1,3 milliard de dollars pour les dédommager de la perte de valeur de leurs permis, ainsi que le rachat de ces derniers, à l’arrivée d’Uber au Québec.