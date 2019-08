Abandon de plusieurs chefs d'accusation contre Nathalie Normandeau

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) n’entend pas soumettre pas de preuve contre l’ex-vice-première ministre libérale Nathalie Normandeau et ses coaccusés pour sept chefs d’accusation de fraude, corruption et complot.



Ces chefs d’accusation sont donc, en essence, abandonnés.



Le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Richard Rougeau, en a fait l’annonce vendredi au juge Mario Tremblay de la Cour du Québec. « Cette décision est prise en tenant compte de l’ensemble des informations dont nous disposons aujourd’hui et n’est pas la conséquence de la mise en place de l’enquête Serment sur les fuites journalistiques », peut-on notamment lire dans la déclaration du DPCP. « [L]e procureur doit conserver une perspective de condamnation tout au long des procédures. En conséquence, l’opportunité de continuer une poursuite sur certains chefs d’accusation peut être révisée en cours d’instance lorsqu’un changement de circonstances le justifie. »



Mme Normandeau subira tout de même un procès au palais de justice de Québec puisqu’elle fait toujours face à des accusations d’abus de confiance, de fraude envers le gouvernement, d’entrepreneurs souscrivant à une caisse électorale et d’actes de corruption dans les affaires municipales. « Le DPCP maintient et entend procéder sur [ces] sept chefs [d’accusation] », souligne le poursuivant. « [Ceux-ci] représentent précisément, selon les procureurs au dossier, la nature des gestes reprochés aux accusés dans cette affaire », ajoute-t-il.



Nathalie Normandeau, Marc-Yvan Côté et leurs coaccusés — Mario W. Martel, France Michaud, Bruno Lortie et François Roussy — ont été arrêtés le 17 mars 2016 par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) au terme des enquêtes Joug et Lierre.

D’autres détails suivront.