Sous les projecteurs: les médias

De gros acteurs des médias sont attendus aujourd’hui à la commission parlementaire sur l’avenir des médias, dont le Groupe Capitales Médias, dont les dix quotidiens régionaux sont au bord de la faillite. Après le témoignage de son p.-d.g., tôt ce matin, les maires de Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, où sont publiés trois des quotidiens concernés, s’adresseront aux médias.

Plus tard en journée, d’autres médias, groupes et réseaux présenteront leurs mémoires, dont Le Devoir, La Presse, Québecor et Cogeco Média. Le constat ne devrait pas être plus heureux que celui de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui a soutenu hier que, sans aide à la presse, le Québec risque un retour de « l’obscurantisme ».