Sur le radar : l’ouragan «Dorian»

La tempête tropicale «Dorian» continuait hier soir de se rapprocher des petites Antilles, surveillée de près par les autorités américaines qui craignent qu’elle ne devienne un ouragan. Il faut dire que Porto Rico, qui peine à se relever du passage d’«Irma» et de «Maria», en 2017, n’est pas très loin.

Selon le Centre national des ouragans américain, «Dorian» charrie pour l’heure des vents d’environ 95 km/h et pourrait devenir un ouragan quand il passera près de Porto Rico et d’Haïti, mercredi. D’ici là, certains gouvernements — dont celui de Sainte-Lucie — sont en vigilance «ouragan» et s’attendent à des orages et à de fortes pluies.