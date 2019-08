Quoi surveiller cette fin de semaine?

Sous les projecteurs : le G7

Les sujets de discussion ne manqueront pas au G7, qui s’ouvre ce samedi à Biarritz, en France, pour trois jours. Emmanuel Macron, hôte de l’événement, accueillera ainsi Justin Trudeau, Angela Merkel, Donald Trump, Boris Johnson, Shinzō Abe et Giuseppe Conte, même si ce dernier a démissionné cette semaine en raison de la tempête politique en Italie.

Si le sommet a comme principale ambition de «lutter contre les inégalités», des sujets plus urgents seront débattus, dont les feux de forêt en Amazonie, comme l’a promis le président français, et sans aucun doute l’économie mondiale, mise à mal par la fièvre entre Donald Trump et la Chine. Des coups d’éclat sont aussi à prévoir de la part des opposants au G7.