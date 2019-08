Baisse du nombre d’immigrants économiques au Québec de janvier à juin 2019

Une nouvelle étude conclut que la plus forte baisse du nombre d’immigrants au Québec au cours du premier semestre de 2019 s’est produite dans la catégorie économique, de 32,3 %.

L’Institut canadien pour les identités et les migrations (ICIM) précise que lors des six premiers mois de l’année, 9565 immigrants économiques se sont installés au Québec, comparativement à 14 125 lors de la période correspondante de 2018.

L’Institut a constaté que dans la sous-catégorie des travailleurs qualifiés, le recul entre le premier semestre de 2018 et celui de cette année a été de 40,8 % alors que le nombre d’investisseurs a progressé de 34 %.

Au total, le Québec a reçu de janvier à juin derniers 18 200 immigrants, comparativement à 24 480 lors des six premiers mois de l’an dernier.

L’auteur de l’étude, Jack Jedwab, observe que ce sont les travailleurs qualifiés qui ont le plus souffert de cette réduction et que la plupart viennent de pays francophones, donc qu’ils ont plus de chances de réussir leur intégration.

Le gouvernement du Québec a abaissé les niveaux d’immigration cette année, les faisant passer de 52 000 à 40 000 personnes. Il compte les rehausser progressivement dès l’an prochain pour atteindre environ 52 000 personnes en 2022, afin que la part de l’immigration économique passe de 58 % en 2017 à 65 % en 2022.

Le président du Conseil du patronat, Yves-Thomas Dorval, affirme qu’il y a moins de personnes qui accèdent présentement au marché du travail que de gens qui le quittent.

Pour réaliser son étude, l’Institut canadien pour les identités et les migrations a utilisé des données d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.