Le discours du jour : Jerome Powell

Ce sera, semble-t-il, l’un des discours les plus importants de sa carrière. Le grand patron de la Banque centrale américaine (Fed) doit prendre la parole cet après-midi pour la première fois depuis la baisse historique des taux d’intérêt aux États-Unis, en juillet. Il sera devant une assemblée de banquiers et d’économistes réunis comme chaque année au Wyoming.

Jerome Powell devra faire l’impossible: tenter de convaincre et les contribuables, et l’intransigeant président américain que la Banque centrale américaine sait comment prolonger la plus longue période d’expansion de la première économie mondiale. Il va sans dire que les marchés seront tout ouïe, tout comme Donald Trump, qui ne manque pas une occasion de critiquer la Fed.