La peine de prison de l’ex-entraîneur de ski Bertrand Charest réduite de 21 mois

La peine de l’ancien entraîneur de ski Bertrand Charest, reconnu coupable d’agression sexuelle sur neuf jeunes skieuses, a été réduite de 12 ans à 10 ans et trois mois par la Cour d’appel du Québec.



Cette réduction du nombre de jours à passer derrière les barreaux survient à la suite d’un jugement du plus haut tribunal de la province qui a accueilli en partie l’appel de l’ex-coach.



La Cour d’appel a acquitté M. Charest de neuf chefs d’accusation. Il a également ordonné l’arrêt de procédures sur deux autres chefs, puis annulé la condamnation reliée à un chef dont les tribunaux canadiens n’ont pas la compétence.



La culpabilité de M. Charest demeure toutefois maintenue sur les chefs d’accusation les plus graves, soit d’agression sexuelle.



Rappelons que l’ancien entraîneur a été reconnu coupable, en juin 2017, de crimes sexuels sur neuf skieuses dans les années 1990, alors qu’elles étaient âgées de 12 à 19 ans.

D’autres détails suivront.