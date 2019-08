Démissions en bloc des administrateurs aux Marchés publics de Montréal

Les membres du conseil d’administration de la Corporation de gestion des Marchés publics de Montréal (CGMPM) ont démissionné en bloc de leurs postes dans les derniers jours.

Dans une lettre datée du 16 août envoyée aux membres des marchés publics et signée par la directrice générale, Isabelle Laliberté, il est écrit que les administrateurs ont décidé de partir « par crainte à leur intégrité personnelle ». La lettre ne donne pas plus de détails à ce sujet.

« Sous peu, vous recevrez un avis de convocation à une assemblée générale spéciale pour former une nouvelle administration, ajoute-t-on. Il va de soi que moi-même ainsi que l’équipe de gestion serons présents pour vous et continuerons d’assurer le service aux membres, le bon fonctionnement des marchés et le service à la clientèle. »

Un administrateur démissionnaire que Le Devoir a contacté n’a pas souhaité faire de commentaires. Le président, Nicolas Villeneuve, n’a pas donné suite à notre message.

Interpellée à ce sujet lors de l’assemblée du conseil municipal mardi matin, l’administration de Valérie Plante a dit suivre de près la situation de la CGMPM. « On a depuis plusieurs mois un suivi très serré avec la directrice, Mme Laliberté, que j’ai rencontrée à deux reprises », a expliqué Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial au comité exécutif.

L’élu a indiqué qu’un plan d’action avait été proposé à la Corporation pour remédier aux problèmes de gouvernance. « Nous leur avons demandé d’ouvrir le conseil d’administration à des gens de l’extérieur, a-t-il dit. Nous leur avons également demandé de se faire accompagner par des experts ».