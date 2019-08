Sous les projecteurs : l’Assemblée nationale

C’est ce matin que commence, à Québec, l’étude détaillée du projet de loi 5 sur les maternelles quatre ans — qui a tant fait débat à l’hiver et au printemps. Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, doit d’ailleurs s’exprimer à ce sujet ce matin, juste avant le début des travaux.

Au même moment, la Commission des institutions tiendra, elle, des audiences sur le projet de loi 25, qui vise à assouplir le processus d’immatriculation des armes à feu dans l’espoir de le rendre plus efficace. De nombreux intervenants doivent s’exprimer, dont PolySeSouvient et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.