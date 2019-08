Quoi retenir de la fin de semaine?

Défiler fièrement, tous ensemble

Des milliers de personnes ont participé dimanche à la 36e édition du défilé de la Fierté à Montréal. L’ambiance était à la fête le long du parcours de 2,7 km, où une trentaine de chars allégoriques et de fanfares ont défilé, accompagnés de 12 000 marcheurs. Tous les chefs des partis provinciaux et fédéraux étaient présents, sauf le chef conservateur Andrew Scheer et celui du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, qui brillaient par leur absence.

Ce dimanche soir marque la fin des 11 jours de festivités de la Fierté. Même si la popularité de l’événement grandit chaque année, le président de Fierté Montréal affirme qu’il reste encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire. Par ailleurs, Montréal pourrait bien accueillir en 2023 la World Pride, événement pour la tenue duquel elle est candidate.