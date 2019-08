Quelque 300 000 personnes attendues au défilé de la Fierté à Montréal

Pas moins de 300 000 personnes sont attendues au 36e défilé de la Fierté à Montréal qui se mettra en branle dimanche à 13 h 00 sur le boulevard René-Lévesque, à partir de la rue Metcalfe, pour se rendre jusqu’à la rue Alexandre-DeSève dans Le Village. En plus des spectateurs, 12 000 marcheurs accompagnés d’une trentaine de chars allégoriques et de fanfares participeront à ce défilé dont le parcours s’étire sur 2,7 km.

L’événement festif est non seulement très prisé des membres de la communauté LGBTQ et des touristes, mais attire aussi bon nombre de familles et de politiciens, dont les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault qui ont annoncé leur présence.

« C’est un défilé très important pour l’avancement des droits LGBT, pour atteindre la pleine acceptation et reconnaissance sociale », explique le président fondateur de Fierté Montréal, Éric Pineault, en entrevue à La Presse canadienne.

« On sait déjà que les premiers ministres seront là et la mairesse de Montréal aussi. C’est très important qu’ils soient là pour démontrer leur intérêt à la cause. On est devenu un des six plus grands festivals au Québec, tous festivals confondus. Alors, c’est une belle croissance. On voit que la population est derrière nous », ajoute-t-il visiblement heureux.

Selon le président de Fierté Montréal, près de la moitié des spectateurs sont des gens venus expressément pour le Festival de Fierté Montréal tandis que l’autre moitié est composée de gens qui viennent en famille.

Quant aux touristes, près de 25 pour cent proviennent de l’extérieur du Québec, principalement d’Europe.

« C’est vraiment drôle lorsqu’on sait qu’on est collé sur les États-Unis et l’Ontario, songe à voix haute M. Pineault. C’est quand même un bon signe. Ça démontre qu’à l’international le message passe bien aussi. »

Les retombées économiques

Le défilé sera suivi d’une grande fête « méga T-Danse » au parc des Faubourgs dans Le Village, au rythme de la musique proposée par des DJ. Cela va clore 11 jours de festivités dans la métropole.

Les retombées économiques directes de l’événement sont estimées à plus de 15 millions $, selon Fierté Montréal. L’organisme croit même avoir atteint les 2,5 millions d’entrées à ses divers événements, ce que le bilan devra ensuite confirmer.

Le festival de Fierté Montréal a commencé le 8 août dernier, proposant 256 d’événements où la musique et la danse étaient bien évidemment à l’honneur, tout comme les traditionnels spectacles de drag-queen. Les visites guidées du village ont aussi gagné en popularité, souligne M. Pineault.

« Ça fait déjà quatre ans qu’on fait ces visites-là. C’est très en demande et c’est l’association des guides de Montréal qui prend en charge ce volet. »

Encore la cible de propos discriminatoires

Malgré toute cette ambiance qui est à la fête, il reste encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire, de l’aveu du président de Fierté Montréal.

« Cette année, on voit un nombre record de propos transphobes et homophobes sur nos plateformes sociales. C’est du jamais vu ! Plus notre notoriété augmente, plus ces commentaires apparaissent. »

S’il s’agit du 36e défilé de la Fierté dans les rues de Montréal, il faut savoir que le mouvement a été amorcé il y a 40 ans dans la métropole, avec une interruption pendant quatre années dans les débuts de ce défilé qui n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis.

« La première marche s’est tenue en 1979. Elle était organisée par M. John Banks que nous allons honorer tout juste avant le défilé de cette année. Il y a eu plusieurs organismes, dont Diversité, qui ont pris la relève […] et c’est Fierté Montréal qui l’organise depuis 2007. »

Montréal candidate du World Pride 2023

Même s’il reste encore du travail à faire M. Banks a de quoi être fier devant tout le chemin parcouru.

La ville de Montréal est candidate pour la tenue du Word Pride en 2023.

« Si je peux me permettre l’analogie, le World Pride, c’est un peu les Jeux olympiques de notre communauté, explique Éric Pineault. C’est un grand rassemblement mondial. Cette année, c’était à New York et ça se promène comme ça aux deux, trois ans partout dans le monde. »

Mais deux autres villes sont aussi en lice pour cet événement d’envergure qui pourrait considérablement faire augmenter le nombre de visiteurs durant les 11 jours de festivités à Montréal.

« Ce serait une édition de Fierté Montréal qu’on pourrait dire sous stéroïdes », affirme son président en rigolant.

« À New York, le maire a annoncé 3 millions de festivaliers », dit-il un peu rêveur, mais pas moins confiant.

D’ailleurs, toute l’équipe de Fierté Montréal devra voter aux prochaines élections fédérales par anticipation puisque ses membres seront à Athènes la veille, le 20 octobre, pour la conférence où sera annoncée la ville gagnante parmi les candidates : soit Montréal (Canada), Houston (États-Unis) et Sydney (Australie).