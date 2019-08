4 Moscou (Russie), 10 août 2019 | Une femme brandit une affiche où il est écrit «Rendez-nous nos élections à Moscou», devant des policiers lors d’une manifestation dans la capitale russe. Des milliers de personnes ont marché dans les rues afin de protester contre l’exclusion de candidats indépendants aux prochaines élections locales, qui auront lieu en septembre. Il s’agit de la manifestation la plus importante en Russie depuis le retour au Kremlin de Vladimir Poutine, en 2012. Evgeny Feldman Meduza via Associated Press