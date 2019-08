Quoi surveiller cette fin de semaine?

Les jeunes caquistes en congrès

Une semaine après les jeunes libéraux, c’est au tour des jeunes caquistes de se réunir en congrès, à Sherbrooke cette fois, pour discuter de leurs propositions. À noter que leur cahier de propositions est intitulé, clin d’oeil futuriste, «Horizons 2050».

Les militants de la Commission de la relève de la CAQ débattront et voteront ainsi leurs résolutions, qui concernent principalement la santé et l’éducation. Le chef caquiste et premier ministre, François Legault, prononcera pour sa part un discours dimanche, en matinée.